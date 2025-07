Gilberto Gil publica nota sobre morte de Preta Gil: ‘Momento difícil’ Preta Gil morreu neste domingo aos 50 anos Famosos e TV|Do R7 20/07/2025 - 21h25 (Atualizado em 20/07/2025 - 21h35 ) twitter

Preta Gil se apresentou em show da turnê de Gilberto Gil Reprodução/Via Nos Bastidores - 20.07.2025

Gilberto Gil publicou nas redes sociais um comunicado oficial sobre a morte da filha Preta Gil. A cantora morreu neste domingo (20), aos 50 anos. Na nota, Gilberto Gil diz que está em Nova York, nos Estados Unidos, onde a filha faleceu, e que está cuidando dos procedimentos para trazer o corpo de Preta de volta ao Brasil.

“Pedimos a compreensão de tantos queridos amigos, fãs e profissionais da imprensa enquanto atravessamos esse momento difícil em família”, disse. Ele também afirmou que as informações sobre a despedida serão divulgadas em breve.

Cantora estava nos Estados Unidos onde fazia um tratamento experimental contra um câncer no intestino. A doença foi descoberta em 2023.

A última vez que ela esteve em um palco foi ao lado do pai, há cerca de três meses, em São Paulo. Na ocasião, os dois cantaram “Drão”, feita em homenagem à sua mãe, Sandra Gadêlha.

Preta Gil morreu aos 50 anos vítima de um câncer Ao longo de 20 anos de carreira, a artista trabalhou com música, televisão e também tinha um lado empresária. A seguir, relembre a trajetória de Preta Reprodução

