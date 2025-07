Mãe de Oruam fala pela primeira vez após prisão do filho: ‘Erro dele foi grave’ Márcia Gama falou sobre a dor que sentiu ao ver o rapper sendo levado pela polícia Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 16h24 (Atualizado em 23/07/2025 - 16h24 ) twitter

Mãe de Oruam fala pela primeira vez após prisão do filho Reprodução Instagram

A prisão do rapper Oruam, de 24 anos, durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro, mexeu com muita gente — principalmente com a mãe do artista, Márcia Gama, de 49 anos, que se pronunciou nas redes sociais nesta quarta-feira (23).

A declaração foi emocionada e cheia de dor. Ela contou como foi a última noite antes de ver o filho sendo levado:

“A noite foi uma das mais longas da minha vida. A dor que sinto no meu coração… só Deus sabe. Por um momento, senti como se tivesse perdido a batalha. Insegurança, fraqueza, dor na alma. Quando vi meu filho naquele carro, indo para um lugar frio, solitário — um lugar que não desejamos nem para o pior inimigo, imagine para um filho — meu coração se despedaçou.”

E não parou por aí… Márcia fez um desabafo de mãe, daqueles de cortar o coração:

“Naquele momento, se me desse o direito, eu trocaria de lugar com ele. Não para encobrir o erro que ele fez, não para fingir que nada aconteceu. Mas porque eu sou mãe. E mãe faria isso.”

Ela reconheceu que o filho cometeu um erro, mas fez questão de defender o caráter dele:

“Sim, o erro dele foi grave. Reprovável. Mas quem nunca errou? Todos ali erraram. A diferença é que o erro dele carrega um peso maior. O pai. Há um histórico, e olhares prontos para julgar antes de entender. E eu sei que isso vai pesar sobre ele.”

No fim do texto, Márcia pediu justiça, mas fez questão de dizer que o filho não é bandido:

“Como mãe, só peço que a justiça seja feita. Que ele pague pelo que fez, mas que pague como um jovem que errou, não como um bandido — porque ele não é! Que a justiça te alcance logo e você volte para nossa família. Te amo!”

Quem também se manifestou foi o irmão de Oruam, Lucca Nepomuceno, que mostrou estar bem abalado com a situação. E, claro, o nome do pai do cantor, Marcinho VP, também foi citado — e muita gente está curiosa para saber qual vai ser a reação dele diante da prisão do filho…

Veja o post de Márcia Gama na íntegra:

