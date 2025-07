Gominho se despede de mansão onde morou com Preta Gil Apresentador viveu com a cantora durante o tratamento contra o câncer e agora busca um novo lar Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 11h42 (Atualizado em 23/07/2025 - 11h42 ) twitter

Gominho está buscando apartamento no Rio de Janeiro após morte de Preta Gil Reprodução/Instagram/@gominho

Após a triste perda de Preta Gil, seu grande porto seguro nos últimos tempos, o apresentador Gominho, de 36 anos, emocionou os seguidores ao se despedir da mansão que virou seu lar durante o tratamento da cantora.

Em uma publicação no Instagram, Gominho compartilhou a vista de tirar o fôlego da propriedade de Preta no Joá, zona oeste do Rio de Janeiro, com direito a Cristo Redentor no horizonte e tudo.

“Foi intensa mas deliciosa nossa moraria por aqui!! Obrigado por me abrigar para além do seu coração! ❤️”, escreveu ele, deixando os fãs com o coração apertado.

RESUMO DA NOTÍCIA Gominho se despede da mansão onde viveu com Preta Gil durante seu tratamento contra o câncer.

Ele compartilhou uma foto da vista da propriedade no Joá, Rio de Janeiro, em uma publicação emotiva no Instagram.

Preta Gil faleceu aos 50 anos durante um tratamento nos Estados Unidos, e Gominho foi um grande suporte para a cantora.

Agora, Gominho busca um novo lar no Rio de Janeiro e relatou suas dificuldades em encontrar um lugar acessível. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A mansão foi onde Preta morou antes de embarcar para os Estados Unidos, onde faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, durante um tratamento experimental contra o câncer.

‌



Desde a separação da cantora com Rodrigo Godoy, acusado de traição, Gominho foi um dos grandes pilares da artista, ficando ao lado dela em todos os momentos.

Visivelmente abalado, o apresentador também usou o X (antigo Twitter) para desabafar sobre a vida e contar que agora está em busca de um novo cantinho para chamar de seu.

‌



“Tá brabo de achar alguma coisa boa e em conta no RJ pra alugar! Senhor, que cidade cara! […] Marquei visita quinta num apartamento no centro! Veremos…”, escreveu, num tom de cansaço e esperança.

