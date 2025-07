Arlindinho, filho de Arlindo Cruz, homenageia o pai após boato de morte: ‘Obrigado por cada aperto de mão’ Cantor publicou foto de mãos dadas com o sambista e desabafou nas redes sociais Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 11h28 (Atualizado em 24/07/2025 - 11h30 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Boatos sobre a morte de Arlindo Cruz tomaram conta das redes sociais.

Arlindinho fez uma homenagem ao pai, confirmando que ele está vivo e na luta.

A família expressou indignação sobre as falsas notícias, incluindo um desabafo da mulher Babi Cruz.

Flora Cruz, filha de Arlindo, atualizou seu estado de saúde: "vivo, internado, estável e acordado". Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Arlindinho reagiu a boato de morte com homenagem a Arlindo Cruz Reprodução/Instagram/@arlindinhooficial

Depois da enxurrada de boatos que tomaram conta das redes sociais na última quarta-feira (23), falando sobre a suposta morte de Arlindo Cruz, a família do cantor decidiu se pronunciar e mostrar que o sambista está vivo e na luta!

Nesta quinta-feira (24), Arlindinho, filho de Arlindo, usou as redes sociais para fazer uma homenagem ao pai. Em uma publicação cheia de amor, ele aparece de mãos dadas com o sambista e escreveu: “Obrigado por cada aperto de mão.🙏🏾 Seguimos na luta!”

As notícias falsas sobre a morte do artista deixaram a família revoltada! Babi Cruz, mulher de Arlindo, soltou o verbo no Instagram sobre o assunto. Em um vídeo publicado nos stories, ela mostrou toda sua indignação com os boatos maldosos que voltaram a circular.

“Eu queria saber qual o propósito, qual o intuito, o que as pessoas ganham em fazer especulação barata, nojenta, sem escrúpulos. Se fosse pela conta que vocês fazem, da morte do Arlindo, ele já teria morrido cem vezes”, desabafou.

Vale lembrar que Arlindo Cruz, que está com 66 anos, enfrenta as sequelas do AVC hemorrágico que sofreu em março de 2017. Desde então, já passou por diversas internações e segue sendo cuidado com todo carinho pela família.

Em nota, a filha do cantor, Flora Cruz, atualizou o estado de saúde dele: “Vivo, internado, estável e acordado”, disse ela.

Veja o post de Arlindinho na íntegra:

