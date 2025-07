Gisele Bündchen imita Sandy e esconde o filho caçula Internautas notaram mudança de postura da modelo, que nunca escondeu os filhos de Tom Brady Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 16h29 (Atualizado em 24/07/2025 - 16h29 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

RESUMO DA NOTÍCIA Gisele Bündchen comemorou seu aniversário de 45 anos no Rio Grande do Sul com sua irmã gêmea, Patricia.

Os bolos da festa continham mensagens divertidas, refletindo a personalidade das duas irmãs.

Gisele foi foco de atenção por esconder o rosto do filho caçula, usando um coração na foto, similar à prática da cantora Sandy.

A modelo sempre mostrou seus filhos mais velhos, resultado de seu relacionamento com Tom Brady, o que levanta questões sobre sua nova postura. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Gisele Bündchen surpreende fãs ao adotar atitude discreta com o filho mais novo Reprodução/Instagram/@gisele

Gisele Bündchen comemorou seu aniversário de 45 anos em clima familiar no Rio Grande do Sul, ao lado da irmã gêmea, Patricia Bündchen. As duas apareceram juntinhas, cada uma com um bolo, e os dizeres nas sobremesas chamaram a atenção dos seguidores.

No bolo da Gisele estava escrito: “Zen? Só quando está dormindo”. Já o da irmã vinha com a frase: “Não é ruga. É linha do tempo.” Diretas, né?

Mas o que realmente intrigou os fãs foi outro detalhe: Gisele está escondendo o rosto do filho caçula, que nasceu em fevereiro. A modelo postou uma foto com o bebê, mas com um coraçãozinho tapando o rostinho — exatamente como Sandy faz com o filho, Theo. 🤔

O menino é fruto do relacionamento de Gisele com o professor de jiu-jítsu brasileiro Joaquim Valente. Eles seguem discretos, mas firmes.

‌



O curioso é que Gisele nunca escondeu os filhos que teve com Tom Brady, ex-jogador de futebol americano. Com ele, a top é mãe de um menino de 14 anos e uma menina de 12.

Será que agora a regra mudou? 👀

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.