Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, alfineta Gracyanne após musa fitness dizer que quer reatar com o cantor Influenciadora falou sobre a relação com o artista e mandou recado elegante para a ex dele Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 24/07/2025 - 15h30 (Atualizado em 24/07/2025 - 15h55 )

Rayane comentou fala de Gracyanne e revelou como lida com o passado de Belo Reprodução/Instagram/@rayfigliuzzi/@graoficial

RESUMO DA NOTÍCIA Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, se pronunciou sobre Gracyanne Barbosa, ex-esposa do cantor.

Ela expressou respeito pela história de Belo com Gracyanne, mas enfatizou que seu foco é o relacionamento atual.

Rayane relatou que seu relacionamento com Belo é leve e sem pressões, com liberdade mútua.

Ela desejou felicidade a Gracyanne, deixando claro que está em paz com sua relação com o cantor. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

A atual namorada de Belo, a influenciadora Rayane Figliuzzi, resolveu colocar um ponto final nas fofocas e se pronunciou publicamente pela primeira vez sobre as declarações de Gracyanne Barbosa, ex-mulher do cantor, com quem ele ficou casado por 16 anos. 👀

E olha… Rayane foi fina, madura, e não entrou em provocação. Mas mandou aquele recado com classe!

Na última quarta-feira (23), durante sua participação no Link Podcast, a empresária falou com serenidade — e umas alfinetadas leves — sobre a polêmica envolvendo o ex-casal e a sombra de Gracyanne.

“Então, gente. Como eu me sinto? É que falar do outro é sobre o outro, e não sobre mim. [...] Lidar com a fama é sobre isso. A gente não sabe o que pode vir. Eu me preservo muito e faço muita terapia. Eu me cuido muito emocionalmente, porque não quero, sabe, pegar isso para mim e essa energia”, desabafou Rayane.

A empresária também fez questão de deixar claro que respeita a história de Belo com Gracyanne — mas que o foco agora é outro: “Porque, assim, eu respeito muito o que eles viveram, respeito muito mesmo. O Belo, ele sabe. Respeito toda a transição que ele está fazendo, e é no tempo dele, e eu deixo ele confortável para fazer o que ele quiser.”

Com um tom de “paz e amor”, mas sem abrir mão da firmeza, Rayane também revelou como funciona seu relacionamento com o cantor: “Eu falo muito isso: ‘Amor, se você não quiser estar comigo, você é livre para estar com quem você quiser’. E ele fala: ‘Amor, se estou com você, é porque eu quero estar com você’. A gente não é preso um ao outro, entendeu? Então é sobre.”

Ela ainda fez questão de deixar bem claro que a relação dos dois é leve, sem pressão e cheia de parceria: “Eu dou o que ele precisa, e ele me dá o que eu preciso. A gente está se completando e feliz. A gente queria estar fazendo muito mais, expondo mais o nosso relacionamento, mas a gente está vivendo um dia de cada vez e quietinho na nossa. Está dando certo, então por que mudar isso?”

No final, a influenciadora mandou um recado cheio de “boa vontade” para Gracyanne: “Muita coisa, não posso culpar o Belo, porque ele não tem culpa. É sobre o outro, não é sobre ele e nem sobre mim. A opinião do outro, não posso… Eu desejo muita felicidade, acho que ela merece também ser feliz e encontrar uma pessoa. Se ela encontrar alguém parecido com o Belo, acho que ela vai ficar muito bem. Acho que é só felicidade, e desejo sempre amor.”

Rayane deu show de elegância, mas deixou claro que quem está com Belo agora é ela... 🐍

