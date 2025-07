Gracyanne Barbosa entra com pedido de divórcio de Belo na Justiça Influenciadora move processo litigioso contra o cantor com valor simbólico de R$ 1.000 Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 23/07/2025 - 12h23 (Atualizado em 23/07/2025 - 12h26 ) twitter

Gracyanne Barbosa entrou com divórcio litigioso contra Belo Reprodução/Instagram/@graoficial/@belo

Aparentemente, a separação entre Belo e Gracyanne Barbosa não vai ser nada amigável... A influenciadora entrou com o pedido de divórcio, mas o cantor ignorou e não assinou. Por isso, agora ela entrou com uma ação litigiosa.

O problema é que o casal teria se casado em comunhão universal de bens, e Gracyanne pode acabar herdando as dívidas do Belo — igualzinho ao que aconteceu com Lexa, que ficou com a dívida da casa comprada por MC Guimê, porque também era casada nesse regime.

Gracyanne, no entanto, já deixou claro que não quer dinheiro, apenas oficializar a separação. Tanto que o valor da causa foi estipulado em R$ 1.000 — ou seja, um valor simbólico.

O processo corre em segredo de Justiça, mas nós tivemos acesso às informações! 👀

‌



Gracyanne e Belo começaram a namorar em 2007, quando o cantor ainda cumpria pena em regime semiaberto. Eles oficializaram a união em 2012, com uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro.

O fim do casamento foi confirmado em abril de 2024.

‌



Mesmo após o término, Gracyanne continuou morando com a família do Belo e trocando declarações de carinho com a sogra nas redes sociais…

