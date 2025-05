Ex-funcionário xinga Gracyanne Barbosa de ‘farsa’ e dispara: ‘Essa cobra acabou com a minha vida’ Juliano Silva Carvalho diz que trabalhou com a musa fitness durante quatro anos e a acusa de enganar os seguidores tomando bomba Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/05/2025 - 12h43 (Atualizado em 21/05/2025 - 12h50 ) twitter

Gracyanne Barbosa foi alvo de xingamentos de ex-funcionário Reprodução/Instagram/@graoficial

O ex-funcionário da musa fitness Gracyanne Barbosa, Juliano Silva Carvalho, soltou o verbo nas redes sociais e fez uma série de postagens detonando e xingando a ex-mulher do cantor Belo.

Nos stories do Instagram, ele afirmou que “essa cobra só acabou com a minha vida” e que ela está “enganando a todos com uma vida saudável, enchendo o c* de bomba, mounjaro”.

Juliano disse ter trabalhado por quatro anos com Gracyanne, cuidando da casa e da vida pessoal da ex-participante de reality show. No entanto, ele afirmou que não tinha tempo para nada — nem folga, nem horários — e até não comia direito.

Ele conta que precisava viajar com a ex-mulher de Belo para cuidar das coisas dela, e ainda era obrigado a ajudá-la a mentir, ganhando apenas R$ 1.200.

‌



O ex-funcionário revelou que saiu da casa da musa fitness com crise de ansiedade, pois vivia em um ambiente tóxico e que ela acabou com o psicológico dele.

Além disso, Juliano alegou que Gracyanne maltratou o filho dele e apenas finge gostar da família de Belo, mandando-o “ir atrás dos bofes que te c***a”.

‌



Nas postagens, Juliano se referiu a Gracyanne como “essa mulherzinha” e a chamou de “farsa”, “cobra”, “v*******a” e “p**a”.

Gracyanne se mostrou surpresa com as declarações e disse estar decepcionada. Ela comentou para a colunista Fábia Oliveira que “de vez em quando ele dava umas surtadas, chegou a surtar por causa de um secador” e que não tem medo dos supostos segredos que ele sabe dela. Segundo a musa fitness, Juliano quer dinheiro.

