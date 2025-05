Ex-funcionário processa José Loreto e pede mais de R$ 80 mil Profissional trabalhou como garçom em restaurante que seria do ator e alega jornadas exaustivas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/05/2025 - 14h13 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h13 ) twitter

Ex-funcionário processa José Loreto e pede mais de R$ 80 mil Reprodução Instagram

O ator José Loreto e seus sócios estão sendo processados devido a um processo trabalhista. A ação foi movida por um ex-funcionário do restaurante de comida japonesa que o artista mantém com outros empresários.

O funcionário, que trabalhou como auxiliar de cozinha, está pedindo mais de R$ 80 mil na Justiça. Ele afirma ter atuado no restaurante por mais de cinco anos, de janeiro de 2020 até fevereiro de 2025, das 9h às 17h, com um salário de R$ 1.518,00, além de um acréscimo de 12% referente à divisão das gorjetas.

No entanto, ele relata, no processo, jornadas exaustivas de até 15 horas por dia. Pelo menos três vezes por mês, ele teria trabalhado das 9h da manhã até meia-noite.

O ex-funcionário também alega que as gorjetas eram pagas “por fora”, acusando seus ex-patrões de fazerem isso para reduzir o recolhimento de encargos trabalhistas, como FGTS, INSS e outros direitos previstos em lei.

Além disso, ele afirma que, mais de um mês após a demissão, ainda não recebeu valores relativos a férias vencidas, feriados trabalhados, FGTS com multa de 40%, horas extras e outros direitos.

Vale destacar que o nome de José Loreto não consta como sócio oficial da empresa, mas ele foi citado como sócio oculto no processo. A defesa do ex-funcionário apresentou provas do vínculo entre Loreto e o restaurante, incluindo publicações, entrevistas e postagens nas redes sociais, nas quais o ator afirma ser o dono do estabelecimento.

Essa notícia foi divulgada na coluna do jornalista Daniel Nascimento.

