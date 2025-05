Mãe de Eduardo Costa rebate crítica após ser chamada de ‘maracujá-de-gaveta’ em live Dona Maria Costa vive sendo alvo de comentários maldosos e se revoltou com seguidora Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/05/2025 - 12h21 (Atualizado em 20/05/2025 - 12h32 ) twitter

Mãe de Eduardo Costa rebateu seguidora que a chamou de ' maracujá-de-gaveta' Reprodução/Instagram/@mariacostareal

Dona Maria Costa, mãe de Eduardo Costa, não tem papas na língua e responde às críticas que recebe. E o povo na internet pega no pé dela, tadinha! 😔

Ela vive sendo vítima de comentários maldosos sobre sua aparência, o que é uma injustiça, né? Ela está com 64 anos, toda bonitona…

A mãe de Eduardo estava fazendo uma live e, na hora, leu o comentário de uma seguidora e não escondeu a irritação:

“Não adianta ficar falando que eu sou maracujá-de-gaveta. Deixa eu ver quem está falando. É a Priscila que está falando e dando risadas. Depois eu dou um ‘block’ nela, porque essa rede aqui é minha.” 🚫

Dona Maria já precisou vir a público negar que tenha feito procedimentos estéticos. Ela afirmou que o que falam é desrespeito com ela:

“A falta de respeito com a minha pessoa está sendo muito grande. Se alguém está achando que a minha pele está esticada, que eu fiz isso ou aquilo, que venha aqui. Se eu tivesse feito plástica, o que está de errado nisso? O que importa é o meu caráter, o que somos aqui é o que eu tenho por dentro, e não por fora.”

No entanto, ela admite que, no futuro, pretende, sim, passar por harmonização facial, mas não quer saber de intromissões: “Eu vou esticar! Assim que eu puder, eu estico, porque a pele é minha.”

E tem mais! Dona Maria Costa fez uma ameaça: “Quero deixar claro: isso vai acabar dando em briga. Vai chegar uma hora em que eu vou tomar uma decisão e vou ser obrigada a processar pessoas por causa da falta de respeito.”

Quem também está sendo criticado é Eduardo Costa, pois está careca devido a um implante capilar. O pessoal fica chamando ele de feio. Que povo maldoso... 🙄

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.