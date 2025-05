Susana Vieira lamenta a morte de seu cachorro e pede perdão: ‘Te amo para sempre’ Atriz afirmou que Bob estava sofrendo e agradeceu ao animal por esperá-la voltar de um trabalho em São Paulo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/05/2025 - 11h27 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h36 ) twitter

Susana Vieira lamentou a morte de seu cachorro, Bob Reprodução/Instagram/@susanavieiraoficial

A atriz Susana Vieira, de 82 anos, emocionou os seguidores, na noite da última segunda-feira (19), ao anunciar nas redes sociais a morte de seu cachorro, Bob.

“Meu querido Bobinho, hoje você foi embora. Obrigada por esperar a mamãe voltar do trabalho em São Paulo. Você me viu, sentiu o meu cheiro e eu te beijei muito! 💔”, começou a artista.

Susana também expressou seu sentimento de culpa por não ter estado ao lado do animal nos últimos dias, devido a compromissos com uma peça de teatro na capital paulista. “Chorei muito em cima de você e pedi perdão por ter estado longe por 4 dias, trabalhando no teatro.”

Segundo a atriz, ninguém nunca saberá o que Bob representava para ela. “Nós 2 sentados no sofá, vendo séries até às 2 da manhã. Você gostava de lanche e pedia biscoito com leite. Eu te dava um pouco e comia também. Tinha a água da madrugada pra se hidratar, o colírio nos olhos e o cobertor do aconchego. E assim dormíamos e fomos felizes e companheiros [...]”.

A artista relatou ainda que o cachorro foi internado na última quarta-feira (14) e que seu coração quase parou ao deixá-lo no hospital e ir para o aeroporto. “E como foi difícil trabalhar numa comédia, com o pensamento em você. Eu sei que você estava sendo muito bem cuidado, as tias da Animalia são maravilhosas. Mas você foi chorando e eu pedi a Deus que você me esperasse, pra eu poder te ver…"

A atriz finalizou com uma despedida emocionante: “Você estava sofrendo e eu vendo que estava na hora de você partir. Eu cheguei de São Paulo e tudo acabou. Adeus amor da minha vida, Bob. Você vai encontrar a Stephanie, William, e todos os outros irmãos que já se foram. Te amo para sempre. 😢 Sua mamãe ❤️.”

Veja o post de Susana Vieira na íntegra:

