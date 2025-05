Latino revela o motivo de ter expulsado o filho de casa e diz que está sendo vítima de extorsão Cantor afirmou que herdeiro é dependente químico e ameaçou que iria ‘abrir a boca’ para falar mal do pai Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 20/05/2025 - 13h57 (Atualizado em 20/05/2025 - 13h59 ) twitter

Latino revelou o motivo de ter expulsado o filho de casa

O cantor Latino, que é pai de 12 filhos, revelou que expulsou um deles de casa. Sem revelar o nome do herdeiro, que hoje tem 27 anos, ele contou que o rapaz é dependente químico e chegou a agredir tanto a mãe quanto a atual mulher do pai.

Latino explicou que descobriu a paternidade quando o filho tinha 18 anos e, desde então, tentou acolhê-lo. Levou o jovem para morar com ele, mas a convivência foi tão difícil que acabou o mandando embora de casa.

“Ele causou inúmeras situações pesadas. Uma delas foi ter agredido a minha mulher, quando ela estava com as cordas vocais operadas. Até que eu entendi que o problema dele não era só ter ficado anos longe do pai. Ele tinha um problema mais sério: a dependência química”, disse o cantor.

O artista decidiu vir a público relatar a situação e afirmou que o filho não aceita tratamento e tem o extorquido constantemente.

“Convivendo com esse meu filho, eu pude perceber esse desvio de caráter que ele tem, até que eu expulsei ele de casa e devolvi ele para a mãe biológica, que também o expulsou. Ele foi morar na rua, e eu peguei ele novamente para morar comigo. Mas tudo o que ele queria era se drogar e beber”, relatou.

O cantor afirmou que passou anos sustentando o filho, que o ameaça com frequência. “Ele vivia dizendo que, se quisesse abrir a boca para falar mal de mim, as pessoas iam acreditar nele. E eu passei a vida inteira dando dinheiro para ele. Estou cansado de ser extorquido pelo meu próprio filho”, finalizou.

Veja o post de Latino na íntegra:

