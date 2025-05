Milhares de fãs de Shakira podem ter sido expostos ao sarampo durante show nos Estados Unidos Espectador que esteve na turnê da cantora colombiana foi diagnosticado com o vírus, considerado altamente contagioso Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 21/05/2025 - 11h35 (Atualizado em 21/05/2025 - 11h49 ) twitter

Fã que esteve em show de Shakira foi diagnosticado com sarampo Reprodução/Instagram/@shakira

Autoridades de saúde de Nova Jersey, nos Estados Unidos, alertaram que milhares de fãs da cantora Shakira podem ter sido expostos ao sarampo durante a apresentação da turnê Las Mujeres Ya No Lloran, que aconteceu no dia 15 de maio, no MetLife Stadium. A informação foi confirmada por autoridades de saúde locais, que emitiram um alerta na última terça-feira (20).

Segundo o Departamento de Saúde de Nova Jersey, um espectador de fora do estado, que estava presente no show esgotado da estrela colombiana, foi diagnosticado recentemente com o vírus.

O problema? Ninguém sabe exatamente onde essa pessoa estava sentada no estádio, que tem capacidade para mais de 80 mil pessoas, segundo informações do The New York Post. Ou seja, o risco de exposição é real, principalmente para quem não está com a vacinação em dia.

“Indivíduos — especialmente pais, responsáveis, profissionais de saúde e cuidadores — são incentivados a estarem cientes dos sintomas deste vírus altamente contagioso e a garantir que estejam em dia com as vacinas contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR)”, alertaram as autoridades.

Os sintomas podem aparecer até o dia 6 de junho e incluem erupções na pele, febre, tosse seca, coriza e olhos vermelhos e lacrimejantes. E fica o aviso: quem suspeitar de exposição deve entrar em contato com um profissional de saúde antes de procurar atendimento presencial, para evitar novas contaminações.

De acordo com o Ministério da Saúde do Brasil, o sarampo começa geralmente com manchas vermelhas no rosto e atrás das orelhas, que depois se espalham pelo corpo. Se a febre persistir mesmo após o aparecimento das manchas, é sinal de que o caso pode ser mais grave.

A boa notícia? Até agora, nenhum outro caso foi confirmado entre os presentes no show — mas os especialistas seguem em alerta.

