Traiu a Shakira e Clara Chia? Relembre as polêmicas dos relacionamentos de Piqué Fotos recentes do ex-jogador com uma mulher ruiva divulgadas nas redes sociais sugerem possível traição Famosos e TV|Do R7 24/04/2025 - 18h50 (Atualizado em 24/04/2025 - 18h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Recentemente, fotos do ex-jogador com uma mulher ruiva foram divulgadas nas redes sociais Reprodução/X/@Murciaconlimon

Gerard Piqué e sua namorada Clara Chía teriam terminado o relacionamento, segundo informações divulgadas pela imprensa espanhola, nesta quinta-feira (24). Juntos há três anos, Clara teria sido a pivô da separação entre o ex-jogador e a cantora Shakira, em 2022.

Aposentado do futebol desde 2022, Gerard Piqué e Clara Chía se separaram, segundo a jornalista espanhola Adriana Dorronsoro, no programa Vamos Ver.

Sem divulgar a causa do término, a repórter afirmou que uma possível traição pode ter sido o principal motivo do fim do relacionamento. Dorronsoro afirma que ouviu relatos de que uma terceira pessoa pode estar envolvida na vida do jogador.

“Tenho confirmação de que Gerard Piqué e Clara Chía terminaram, e estou investigando os motivos, porque estou ouvindo de terceiros, embora ainda não esteja muito claro”, diz.

‌



Recentemente, fotos do ex-jogador com uma mulher ruiva foram divulgadas nas redes sociais. Piqué estava em Miami e, segundo Adriana Dorronsoro, não se sabe se essa suposta traição foi um dos motivos do término.

Piqué divide sua rotina entre Barcelona e Miami, onde vivem seus filhos. A imprensa espanhola aponta que essa “vida dupla” teria sido um fator de conflito no relacionamento com Clara, de 26 anos.

‌



Após assumir o relacionamento, o casal postou diversas fotos juntos nas redes sociais.

Fim conturbado com Shakira

Piqué tem dois filhos – Milan, de 11 anos, e Sasha, de 9 – do seu relacionamento com a cantora Shakira.

‌



Em junho de 2022, em meio a rumores de traição e após 11 anos de relacionamento, Shakira anunciou o fim de sua união com Piqué.

Em 2024, Shakira contou em entrevista à revista People, que soube da traição pela imprensa, enquanto acompanhava seu pai na UTI, após um acidente doméstico.

“Tudo aconteceu junto, minha casa desmoronou. Descobri pela imprensa que fui traída enquanto meu pai estava na UTI. Pensei que não sobreviveria a tudo isso. O homem que mais amei na minha vida, meu pai, quando mais precisava dele, não podia falar com ele nem receber conselhos do meu melhor amigo”, explicou.

Desde então, a cantora colombiana, hoje com 47 anos, fez diversas referências indiretas ao ex-companheiro em suas músicas, e já chegou a chamá-lo de vilão em uma de suas canções.

Em meio à grande repercussão das indiretas de Shakira, Gerard Piqué também se pronunciou sobre o caso.

Na época, em entrevista à CNN, Piqué colocou panos quentes e afirmou que as coisas não aconteceram como foram divulgadas.

“No fim das contas, a verdade ou o que acontece não é contada da forma como realmente foi. Eu não posso controlar isso. O melhor é que estou cercado das pessoas que amo, minha família, meus amigos, aqueles que realmente me conhecem. Eles sabem como sou e o que faço, e isso me dá muita paz”.

Em 2023, Piqué teria se mudado para viver com Clara Chía, que trabalha em uma empresa de produção de eventos esportivos, na mesma casa que dividia com Shakira quando ela se mudou para Barcelona.

Agora, após os rumores de traição, ao que tudo indica, esse relacionamento também chegou ao fim.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias d a Record, no WhatsApp