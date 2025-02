Após passar mal com comida, Shakira confirma show nesta segunda (17) no Peru Cantora foi parar no hospital em Lima e, por isso, chegou a cancelar a apresentação

Fabíola Reipert|Do R7 17/02/2025 - 17h21 (Atualizado em 17/02/2025 - 17h21 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share