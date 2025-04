Ex-participante de reality show morre aos 17 anos após AVC; o que pode ter acontecido? Karen Silva sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico e estava internada em um hospital no Rio de Janeiro Famosos e TV|Do R7 24/04/2025 - 17h03 (Atualizado em 24/04/2025 - 17h04 ) twitter

Embora o derrame tenha uma prevalência mais comum em pessoas mais velhas, ela pode ocorrer em adolescentes e ser fatal Reprodução/X/@Starmeglion

A cantora Karen Silva, ex-participante de um reality show de música infantil, morreu aos 17 anos, nesta quinta-feira (24), em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, em decorrência de um AVC hemorrágico.

A equipe de Karen já havia divulgado uma nota informando que ela “enfrentava um problema de saúde” e estava “sob cuidados médicos, com o apoio e carinho de sua família e equipe”. No entanto, não foi informado se a jovem tinha alguma condição de saúde prévia que pudesse ter agravado o quadro.

AVC na adolescência

Embora o derrame tenha uma prevalência mais comum em pessoas mais velhas, ela pode ocorrer em adolescentes e ser fatal.

Em jovens, as causas de AVC podem estar relacionadas a outras condições clínicas, como distúrbios sanguíneos, problemas cardíacos ou até mesmo o uso de medicamentos que aumentam o risco de acidente vascular cerebral (AVC).

‌



Um traumatismo craniano ou no pescoço também pode desencadear um quadro de AVC. Da mesma forma, distúrbios metabólicos e o abuso de drogas podem ser fatores de risco para a condição nessa faixa etária.

Quais são os tipos de AVC

Segundo o Ministério da Saúde, o acidente vascular cerebral (AVC) pode ocorrer de duas formas: isquêmica ou hemorrágica.

‌



No caso do tipo isquêmico, o paciente pode apresentar um coágulo sanguíneo, que ocorre quando o sangue passa do estado líquido para uma consistência gelatinosa ou sólida.

Essa mudança interrompe o fluxo sanguíneo e o cérebro para de receber nutrientes necessários para se manter, causando o AVC.

‌



Por outro lado, o tipo hemorrágico ocorre quando o vaso sanguíneo do paciente se rompe, gerando sangramento interno no cérebro.

Sintomas

Os sintomas de AVC em adolescentes são semelhantes aos de adultos e podem facilmente ser identificados.

Os principais sintomas incluem fraqueza ou dormência súbita em membros de um dos lados do corpo, dificuldade de raciocínio e fala, além de visão turva e fortes dores de cabeça.

Outro indicativo recorrente é a falta de equilíbrio corporal e perda de coordenação motora dos movimentos.

Prevenção e tratamento

A primeira medida diante dos sintomas é procurar atendimento médico imediato. Em seguida, é fundamental restaurar o fluxo sanguíneo no cérebro do paciente e, posteriormente, iniciar fisioterapia para tratar possíveis sequelas deixadas pelo acidente vascular cerebral.

Segundo o Ministério da Saúde, a reabilitação pode ser realizada nos Centros Especializados em Reabilitação (CERs). O tratamento adequado pode incluir medicamentos, que devem ser prescritos por um médico especialista, de acordo com cada caso.

