Hit ‘pós-traição’ de Shakira é acusado de plágio por quatro compositores brasileiros

Quatro compositores brasileiros querem ganhar uma porcentagem do lucro de Shakira sobre a música 'Las Mujeres Ya No Lloran', lançada em 2023. Eles acusam a cantora colombiana de plágio e suposta cópia da melodia de 'Tu Tu Tu', famosa nas vozes de Mariana Fagundes e Léo Santana. "A batida, o ritmo e a melodia são idênticos", opinou Fabíola Reipert. Compare as duas canções!