Gracyanne Barbosa aproveita aniversário de Belo e se declara: 'Foi amor, foi real'

Gracyanne Barbosa fez uma declaração nas redes sociais dedicada ao ex, Belo, para marcar o aniversário de 51 anos do cantor. "Hoje é aniversário de uma pessoa com quem dividi quase metade da minha vida", escreveu a musa fitness. "Foi amor, foi real, foi intenso, foi verdadeiro", completou Gracyanne. Xii, será que a atual namorada de Belo viu essa publicação?



