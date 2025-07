Mulher que expôs traição em show do Coldplay dispara: ‘Quem brinca com fogo acaba se queimando’ Grace Springer gravou o flagra que viralizou nas redes e deixou recado afiado para o casal e seus parceiros Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 18/07/2025 - 17h06 (Atualizado em 18/07/2025 - 17h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Grace Springer disse que não sabia quem era o casal em vídeo que viralizou Reprodução/TikTok/@instaagraace

A fã Grace Springer, de 28 anos, que registrou o flagra de uma traição durante o show do Coldplay em Boston, quebrou o silêncio após o vídeo viralizar nas redes sociais com mais de 65 milhões de visualizações. 😱

O momento polêmico mostra o CEO da Astronomer, Andy Byron, em clima íntimo com a diretora de RH da empresa, Kristin Cabot — detalhe: os dois são casados, mas com outras pessoas! 👀

Grace, que não fazia ideia da bomba que estava prestes a soltar, contou tudo ao jornal The Sun e foi direta: “Eu não fazia ideia de quem era o casal. Só achei que tinha registrado uma reação interessante à ‘câmera do beijo’ e decidi postar.”

A tal “reação interessante” virou o assunto mais comentado da semana, depois que Byron soltou a amante e se escondeu ao perceber que estavam no telão. Kristin ficou visivelmente desconfortável e cobriu o rosto, enquanto o público caía na gargalhada.

‌



Teve até comentário do vocalista Chris Martin, que não perdoou: “Ou eles estão tendo um caso ou são muito tímidos.”

Com o vídeo rodando o mundo, Grace recebeu aplausos e críticas, e decidiu se posicionar com um recado daqueles: “Uma parte de mim se sente mal por ter virado a vida dessas pessoas de cabeça para baixo”, disse ela. “Mas... quem brinca com fogo acaba se queimando.”

‌



E para fechar, ainda mandou aquela indireta (bem direta): “Espero que os parceiros deles consigam se curar disso e tenham uma segunda chance de alcançar a felicidade que merecem, com o futuro ainda pela frente. Espero que, para eles, meu vídeo tenha sido uma bênção disfarçada.” 💔

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.