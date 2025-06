Artistas defendem Preta Gil após ‘piada’ de Leo Lins sobre câncer da cantora Alice Wegmann e Alexandre Frota se manifestaram após fala polêmica do humorista sobre a famosa Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/06/2025 - 10h38 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h38 ) twitter

Famosos defenderam Preta Gil após fala de Leo Lins sobre câncer da cantora Reprodução/Instagram/@leolins/@pretagil

🚨 A fala de Leo Lins durante uma apresentação do espetáculo Enterrado Vivo, em São Paulo, está dando o que falar entre os famosos.

O humorista citou Preta Gil ao relembrar um processo por danos morais movido por ela em 2019, após uma “piada” sobre seu corpo. Desta vez, o comentário envolveu o câncer enfrentado pela cantora.

Durante o show, em um momento que viralizou nas redes sociais, Leo disse: “A Preta Gil veio me processar por causa de uma piada de anos atrás. Três meses depois que chegou o processo, ela apareceu com câncer. Bom, parece que Deus tem um favorito. Acho que ele gostou da piada. E pelo menos ela vai emagrecer”.

A repercussão foi imediata — e famosos não deixaram barato.

‌



A atriz Alice Wegmann, de 29 anos, comentou em um post nas redes sociais sobre o episódio: “Esse monstro ainda está falando absurdos e cometendo crimes por aí? Mas gente...”

O comentário foi apagado pouco depois, mas gerou debate entre internautas.

‌



Já Alexandre Frota, de 61 anos, publicou um vídeo em seu Instagram nesta quinta-feira (26), criticando o humorista: “Leo Lins, a gente já se conhece, você algumas vezes teve a oportunidade de brincar comigo e eu sei que eu levei tudo numa boa. Eu, inclusive, me calei diante da sua condenação de 8 anos, pedido de prisão, mas falar da doença da Preta Gil é inaceitável.”

Frota também falou sobre a gravidade do tema: “Talvez você desconheça a dor dos pais, das mães que têm seus filhos condenados a essa doença. Talvez você desconheça que milhares de crianças no Brasil e no mundo não chegarão à sua idade. Você joga por água abaixo o trabalho de auxiliares de enfermagem, enfermeiros, médicos, especialistas, pesquisadores que trabalham no combate do câncer.”

‌



E relembrou o processo anterior movido pela cantora: “Se não bastasse, lá atrás você já tinha feito uma piada com o corpo da Preta Gil. E agora com a doença dela, uma doença grave que tira a vida de milhares de pessoas...”

Por fim, ele repudiou a “piada” do humorista. “Eu sei que você vai falar quem é o Alexandre Frota para falar alguma coisa, para fazer essa crítica, para me julgar. Quem é o Alexandre Frota? Eu sou um cara que trabalha de mãos dadas com famílias e hospitais que combatem o câncer. Principalmente o câncer infantil. Fica aqui o meu repúdio a essa sua piada.”

Preta Gil, que segue em tratamento contra um câncer no intestino diagnosticado em janeiro de 2023, atualmente, participa de um programa experimental nos Estados Unidos.

