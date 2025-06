Mesmo com proposta de R$ 15 milhões, DJ Marlboro se recusa a vender casa a Neymar Jogador queria mais espaço em sua mansão, mas vizinho não aceitou oferta milionária Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 26/06/2025 - 13h57 ) twitter

DJ Marlboro recusou R$ 15 milhões de Neymar por mansão em Mangaratiba Reprodução/Instagram/@djmarlboro/@neymarjr

Parece que nem todo mundo se rende aos milhões do Menino Ney! Neymar está tentando expandir sua luxuosa mansão em Mangaratiba, na região de Angra dos Reis (RJ), mas tem enfrentado uma resistência inesperada: DJ Marlboro, seu único vizinho no condomínio.

A casa do craque — que já virou assunto por causa do famoso “Neylago”, o lago artificial que gerou uma enorme polêmica ambiental e quase levou o Neypai à prisão por desacato — agora está pequena para os padrões do jogador. Ele quer mais espaço, mais terreno... e tentou comprar a casa do DJ.

Segundo informações do jornal Extra, Neymar ofereceu nada menos que R$ 15 milhões pela mansão de DJ Marlboro, mas ouviu um sonoro “não”. E o motivo? O DJ explicou que vive na casa há 17 anos, os filhos são apegados ao local e ele não se sentiu tentado pela proposta.

Aliás, ele foi direto ao ponto: “Neymar tenta comprar tudo há três anos. Mas eu não venderia nem por R$ 30 milhões.”

Ainda assim, Marlboro chegou a negociar uma parte: vendeu 7 mil m² do terreno para o jogador. Mas Neymar quer mais...

A propriedade de Neymar na região já parece um verdadeiro resort, apelidada até de “Neylândia” pelos íntimos. O local tem boate subterrânea, pista de pouso, heliponto e, claro, o polêmico Neylago.

Será que o Menino Ney vai conseguir convencer o vizinho a abrir mão da casa ou vai ter que se contentar com o que já tem? 👀

