Preta Gil recebe visita da família nos Estados Unidos durante tratamento contra câncer Entre compromissos médicos, artista aparece sorridente ao lado dos sobrinhos em Nova York Fabíola Reipert|Fabíola Reipert 25/06/2025 - 13h30 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h30 )

Preta Gil recebe visita dos sobrinhos nos Estados Unidos Reprodução/Instagram/@pretagil

Mesmo enfrentando uma fase delicada, Preta Gil, de 50 anos, mostrou que o amor da família é um verdadeiro remédio para o coração! 💖

A cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino, compartilhou nas redes sociais um momento de carinho e descontração com os sobrinhos em Nova York, onde está hospedada desde maio.

Ela apareceu em um vídeo ao lado de Flor, de 16 anos (filha de Bela Gil e João Paulo Demasi), Bento, de 21 (filho de Bem Gil com Bárbara Ohana), e o pequeno Dom (filho de Bem com Ana Cláudia Lomelino).

A visita dos sobrinhos veio com um momento especial: Flor se apresentou em um show no famoso City Winery, seguindo os passos do avô, o ícone Gilberto Gil. 🎤🌟

‌



Enquanto isso, Preta Gil segue firme no tratamento, que agora inclui medicação experimental. Para isso, ela precisa viajar cerca de 400 km de Nova York até Washington, onde fica o centro médico especializado responsável por acompanhá-la.

A previsão é que a cantora permaneça nos Estados Unidos pelos próximos dois meses, focada totalmente no tratamento.

