Danilo Gentili

"Qual foi o crime do comediante Leo Lins? Contar piadas em um show de humor", questionou Danilo Gentili durante um pronunciamento no programa The Noite. "Piadas não fraudam o INSS. Piadas não estimulam golpes. Piadas não matam gente pobre de fome. Piadas não geram gente morrendo no hospital porque o dinheiro da saúde foi desviado. Piadas não geram intolerância, não geram preconceito. Piadas são apenas piadas"

Reprodução/Instagram/@danilogentili