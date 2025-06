Calita Franciele quebra o silêncio e fala sobre crise no casamento com Amado Batista Influenciadora negou separação e rebateu boatos após fala polêmica do cantor em show Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 27/06/2025 - 09h35 (Atualizado em 27/06/2025 - 10h01 ) twitter

Amado Batista comentou sobre a diferença de idade entre ele e a mulher Reprodução/Instagram/@calitafransouza

Depois de muitos burburinhos e especulações nas redes sociais sobre um possível fim do casamento entre Amado Batista, de 74 anos, e a modelo Calita Franciele, de 23 anos, a influenciadora resolveu botar a boca no trombone e falar sobre o assunto!

A jovem usou seu Instagram, na noite da última quinta-feira (26), para esclarecer tudinho através de um vídeo. E olha… foi direta! 😳

“Eu quero deixar bem claro aqui, da minha parte, que estamos bem, estamos felizes. Inclusive, uma das frases que a gente tem trocado com muita frequência é: nosso casamento parece que está cada dia melhor“, começou a modelo, num post feito em conjunto com o cantor.

E não parou por aí! Calita ainda disparou: “A gente está muito feliz. Do meu ponto de vista, estamos no auge. Literalmente no auge do nosso casamento. Está maravilhoso”, disse ela, tentando afastar de vez os boatos de crise.

Mas o que causou toda essa confusão? 🤔 Em um vídeo durante um show, Amado soltou uma frase polêmica: “Já que eu tô solteiro mesmo, eu quero namorar” — o que, claro, deu o que falar!

No entanto, segundo Calita, tudo não passou de parte do roteiro artístico do marido: “As palavras do Amado no show, ele faz a introdução das músicas há 50 anos. Ele sempre vem introduzindo as músicas“, explicou, dando a entender que o público está fazendo tempestade em copo d’água.

E para deixar tudo mais leve, ela ainda brincou: “Ele fala: ‘Já que eu tô solteiro mesmo, eu quero namorar’. E olha pra mim. Eu fico rindo dele: ‘Já que você tá solteiro, eu também estou’“, se divertiu a influenciadora.

Outra coisa que deixou os fãs com a pulga atrás da orelha foi o sumiço misterioso de Calita do Instagram, que levantou ainda mais suspeitas. Ela, porém, disse que não teve nada a ver com briga ou separação: “Eu simplesmente fui dormir com o Instagram funcionando normalmente. Quando eu acordei, ele estava desativado por motivo que eu desconheço. Vocês resolveram associar o meu sumiço com essas palavras dele“, esclareceu.

Para acabar com qualquer dúvida, ela até postou um print de uma chamada de vídeo entre os dois, com direito a carinha apaixonada e tudo! 🥰 “Matando um pouquinho a saudade”, escreveu ela na legenda.

Pelo jeito, o casal está mais firme do que nunca… 👀

