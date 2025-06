Mulher de Amado Batista sumiu? Entenda o caso Calita Franciele desapareceu das redes sociais e levantou suspeitas sobre possível crise com cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/06/2025 - 12h50 (Atualizado em 25/06/2025 - 12h50 ) twitter

Amado Batista e Calita Franciele contaram como se conheceram Reprodução/Instagram/@calitafransouza

A ex-Miss Mato Grosso, Calita Franciele, simplesmente desapareceu das redes sociais! 😱 E olha que ela era bem ativa, vivia expondo o romance dela com Amado Batista — muitas fotos, vídeos, declarações de amor…

Mas do nada, Calita saiu do Instagram, deixando os seguidores encafifados. Que estranho, né?

É o sumiço da miss! Há quem diga que ela estaria fazendo um detox das redes sociais, mas ninguém sabe ainda se foi uma decisão dela ou do marido famoso. 🤐

O que a gente sabe é que essa exposição exagerada que ela fazia na internet gerava muitas críticas. Muita gente não aceitava a diferença de idade de 51 anos entre ela e Amado Batista — Calita tem 23 anos e ele, 74.

O pessoal ficava chamando a miss de interesseira, tadinha… 💔

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.