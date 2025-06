Bruno, dupla de Marrone, revela que Marília Mendonça se separou de Murilo Huff por causa da mãe Vídeo de 2021 mostra o cantor dizendo que a artista terminou o relacionamento após desentendimentos entre o ex e Dona Ruth Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 25/06/2025 - 11h49 (Atualizado em 25/06/2025 - 13h23 ) twitter

Bruno revelou que Marília Mendonça se separou de Murilo Huff por causa da mãe Reprodução/Instagram/@oficialbrunoemarrone

O climão entre Murilo Huff e Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, ganhou um novo capítulo — e com flashback revelador... 👀

Após vir à tona o pedido de guarda unilateral do pequeno Léo por parte de Murilo, um vídeo antigo de Bruno, da dupla com Marrone, voltou a circular nas redes sociais… e ele entregou o motivo do término entre Marília e o sertanejo!

O registro é de um show em Varginha (MG), no dia 7 de novembro de 2021, apenas dois dias após a trágica morte da cantora. Na ocasião, Bruno contou que a própria Marília teria confidenciado a ele o que motivou o fim do relacionamento.

“Inclusive, ela falou particular no meu ouvido que largou do menino porque ele estava enfrentando a mãe. Ela falou: ‘não, a minha mãe, não! Ninguém enfrenta e ninguém vai tomar o lugar dela’”, revelou Bruno em cima do palco, deixando a plateia surpresa.

‌



O sertanejo ainda completou: “[Marília] ama tanto a mãe dela... Amava... Ama, ainda, porque eu acredito na vida após a morte. Ela fazia tudo pela mãe”.

💣 Ou seja: segundo Bruno, o motivo do rompimento foi o conflito entre Murilo e Dona Ruth, que sempre foi prioridade absoluta na vida da rainha da sofrência. E pelo visto, essa tensão familiar segue rendendo até hoje, especialmente agora com a disputa pela guarda de Léo voltando aos holofotes…

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.