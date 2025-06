Bia Miranda é denunciada ao Conselho Tutelar por maus-tratos à filha e se pronuncia nas redes sociais Influenciadora rebateu acusações de negligência com Maysha e afirmou que levará caso ‘até o fim’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/06/2025 - 10h53 (Atualizado em 26/06/2025 - 10h53 ) twitter

Bia Miranda abriu o jogo após ser denunciada no Conselho Tutelar por maus-tratos à filha Reprodução/Instagram

A influenciadora Bia Miranda se envolveu em mais uma polêmica na última quarta-feira (25). Ela foi denunciada ao Conselho Tutelar por maus-tratos e abandono de incapaz relacionados à filha recém-nascida, Maysha, de apenas dois meses.

A denúncia partiu do jornalista Thiago Sodré. A informação foi divulgada pelo portal LeoDias, Bia Miranda é denunciada ao Conselho Tutelar por maus-tratos à filha e se pronuncia nas redes sociais que noticiou a acusação no programa Jornal dos Famosos. Segundo ele, as acusações chegaram por meio de seguidores nas redes sociais pedindo ajuda para a criança.

De acordo com Sodré, Bia estaria negligenciando a bebê, que “estaria sendo abandonada na mão de babás” para que a mãe pudesse “curtir festas e noitadas” no Rio de Janeiro.

Outro ponto que chamou atenção na denúncia é que a menina supostamente teria que dividir a cama com um pit bull, que deixaria as fezes e xixi espalhados pelo quarto.

Sem rodeios, Bia usou os stories do Instagram para se pronunciar e rebater as acusações com firmeza: “Quer fama, venha, porque aqui você vai dar de cara, não vai dar em nada. Juro, é cada coisa que aparece, mas isso é bom, vou levar até o fim”, afirmou ela.

A influenciadora também ironizou as informações apresentadas na denúncia: “Ele falou que eu deixei minha filha com 15 dias de vida na cama com a Narga (cachorra), e depois falou que minha filha ficou internada um mês. Então como ela tava aqui com 15 dias de vida?”

Bia Miranda é mãe de dois filhos: Maysha, de seu antigo relacionamento com o influenciador conhecido como Gato Preto, e Kaleb, fruto de sua relação com o DJ Buarque.

