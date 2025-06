Zé Felipe dá entrada no divórcio com Virginia e aciona Justiça por causa dos filhos Cantor entrou com processo no Tribunal de Justiça de Goiás para formalizar fim do casamento e definir guarda das crianças Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 26/06/2025 - 13h51 (Atualizado em 26/06/2025 - 14h15 ) twitter

Zé Felipe entrou com divórcio e busca acordo sobre os filhos com Virginia Reprodução/Instagram/@virginia

Agora é oficial (e com papel passado)! Quase um mês após o anúncio do fim do casamento, Zé Felipe decidiu formalizar o término com Virginia Fonseca e entrou com pedido de divórcio no Tribunal de Justiça de Goiás, na última quarta-feira (25).

Apesar da separação ser amigável — pelo menos nas redes sociais — o processo foi movido por um motivo específico: a guarda dos filhos do ex-casal. Segundo a equipe do cantor, Zé não pediu a guarda das crianças, mas o processo foi necessário por envolver menores de idade.

O documento menciona a guarda compartilhada, tendo como referencial o lar materno, ou seja, as crianças vão ficar com a mãe, mas com convivência regular com o pai — tudo dentro dos conformes, como manda a lei.

Zé e Virginia estavam juntos desde 2020 e oficializaram a união em 2021. Do relacionamento nasceram três filhos: Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 2, e o caçulinha José Leonardo, que tem quase 10 meses.

Desde o anúncio da separação, feito no dia 27 de maio, os dois têm mantido a aparência de uma convivência tranquila. Zé Felipe, inclusive, se mudou para uma casa no mesmo condomínio de Virginia, o que ajudaria na logística da guarda compartilhada.

