Gilberto Gil já havia perdido um filho antes de Preta: saiba quem foi Pedro Gil

Filho mais velho de Gil, Pedro morreu jovem, após capotar o carro em uma viagem Reprodução/Instagram/@gilbertogil

A família Gil está passando por mais uma perda devastadora. Preta Gil, que morreu no último domingo (20), aos 50 anos, vítima de um câncer colorretal, partiu 35 anos depois da morte trágica do irmão, Pedro Gil, que também era filho de Gilberto Gil com Sandra Gadelha, a Drão.

Muita gente não sabe, mas Pedro foi o primogênito do casal e morreu ainda muito jovem, aos 19 anos, em janeiro de 1990. Ele nasceu em Londres, em 1970, durante o exílio de Gilberto Gil na Inglaterra. Cresceu cercado de arte, música e grandes nomes da cultura brasileira.

Assim como o pai, Pedro também seguiu carreira musical. Tocava bateria e chegou a se apresentar com Gil no Rock in Rio de 1985. Além disso, fazia parte da banda Egotrip, com Arthur Maia, Nando Chagas, José Rubens e Francisco Frias.

Infelizmente, a carreira de Pedro foi interrompida de forma trágica. Ele sofreu um grave acidente de carro quando dirigia de São Paulo ao Rio de Janeiro. Acabou dormindo ao volante, bateu em uma árvore e o carro capotou várias vezes. Foi um choque para a família.

‌



Gil já falou algumas vezes sobre essa perda dolorosa. Em maio de 2024, em entrevista a Pedro Bial, ele abriu o coração e desabafou: “Eu tinha dificuldade em me conformar com a inversão dos fatores, de o filho ir antes do pai. Isso é duro. Ele era muito jovem, 19 anos, um acidente, de uma maneira trágica. Aquilo, a tentação para o inconformismo. Não me conformo com isso. Mas a gente tem que se conformar com tudo.”

Ao longo dos anos, a família fez algumas homenagens a Pedro. Uma delas chamou atenção: em 2002, no Rock in Rio, Preta subiu ao palco com uma camiseta estampada com a imagem do irmão tocando com Gilberto Gil no mesmo festival, em 1985. Uma lembrança bonita e emocionante.

‌



Agora, com a partida de Preta, Gilberto Gil revive esse luto — e o Brasil inteiro sente junto com ele.

