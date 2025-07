Internautas pedem que Kaká ‘erre um pouco’ no casamento após foto romântica com a mulher Após publicar registro com a esposa, jogador virou alvo de brincadeiras sobre ser ‘perfeito demais’ Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 28/07/2025 - 12h33 (Atualizado em 28/07/2025 - 12h33 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Kaká compartilha foto romântica com a esposa, Carol Leite.

Postagem gera brincadeiras sobre sua "perfeição" nos comentários.

Internautas sugerem maneiras de ele errar um pouco no relacionamento.

Kaká se mantém tranquilo e parece permanecer "perfeito".

Seguidores pediram que Kaká cometa erros para não repetir história com a ex Reprodução/Instagram/kaka

Kaká compartilhou um momento todo apaixonado ao lado da esposa, Carol Leite, mas o que chamou atenção mesmo foram os comentários na publicação! 😅

Na legenda da foto, o ex-jogador postou um versículo bíblico: “’O homem que encontra uma esposa encontra um bem precioso e recebe o favor do Senhor.’ ‭‭Provérbios‬ ‭18‬:‭22‬”

Mas nos comentários… a galera decidiu dar dicas para ele errar um pouquinho no relacionamento. Tudo por causa daquele velho boato de que Carol Celico, sua ex-mulher, teria terminado com ele por ele ser “perfeito demais” —o que ela já desmentiu, diga-se de passagem... 🤭

As sugestões foram hilárias: “Deixe a toalha molhada na cama de vez em quando”, escreveu um. “De vez em quando pergunta se o arroz é de hoje”, disse outro. “Deixa a garrafa de água só com um dedinho dentro da geladeira, mano. Não seja perfeito demais”, escreveu um terceiro. “Tira uma moto no nome dela e não paga, mano”, comentou mais um. “Começa a andar mais com o Ney! 🙏”, debochou outro.

A verdade é que o povo não perdoa um meme antigo, né? E Kaká, como sempre, seguiu pleno... e aparentemente ainda 100% perfeito...

