Zezé Di Camargo escolhe fã na plateia para ir ao camarim e reação do cantor causa polêmica

RESUMO DA NOTÍCIA Zezé Di Camargo causa polêmica ao chamar fã para ir ao camarim.

A fã Julyenne publicou vídeo e gerou reações nas redes sociais.

Seguidores acusaram o cantor de ser excessivamente carinhoso e alfinetaram sua esposa, Graciele Lacerda.

Outros fãs defenderam Zezé, afirmando que ele é carinhoso com todos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Zezé Di Camargo se envolveu em polêmica com fã Reprodução/Instagram/@julyenneribeiro_med

O cantor Zezé Di Camargo está dando o que falar nas redes sociais. O motivo? Uma fã para lá de bonita, chamada Julyenne, publicou um vídeo ao lado dele e soltou a seguinte legenda: “Quando o Zezé te chama no meio da plateia para ir ao camarim”. 🔥

Pois é, bastou isso para s internet entrar no modo FBI. Nos comentários, teve gente achando o “abraço caloroso demais” e até alfinetada para cima de Graciele Lacerda, mulher do sertanejo!

Olha só o que os seguidores disseram:

“Chamou porque é bonitona… vai ver se ele ia me chamar… kkkkk infelizmente é a realidade”, escreveu uma seguidora.

“Sei lá, esse abração tá meio estranho. Acho que você, como mulher, deveria se colocar no lugar da esposa dele e pensar bem antes de dar um abraço desses, tão colado nele. Falta de noção”, comentou outra.

“Ele também era casado quando conheceu a ‘fã’ Graciele… hoje é esposa. Se não cuidar, será a próxima substituída”, alfinetou uma terceira... 😬

“Ele babando nela, ficou nítido!”, disse mais uma.

Mas nem tudo foi alfinetada! Teve fã defendendo o cantor com unhas e dentes: “Pára! Olha o veneno! Ele sempre foi e é carinhoso com todos. Feias, bonitas, novas ou velhas, não importa. A gratidão é a mesma.”

‌



E teve quem foi investigar: “Ele só chamou ela pra ir no camarim? Ou chamou outros fãs também?”. A própria fã respondeu: “Me chamou sim… mas chamou outros fãs também.”

Então tá, né?

‌



Veja o post da fã de Zezé Di Camargo na íntegra:

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.