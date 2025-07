Rafa Kalimann rebate críticas por gastar R$ 10 mil em livros para decorar a casa Influenciadora se irritou com comentários e disse que não irá mais aceitar ofensas gratuitas Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/07/2025 - 10h05 (Atualizado em 29/07/2025 - 10h05 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Rafa Kalimann foi criticada por gastar R$ 10 mil em livros decorativos para sua casa.

A influenciadora rebateu as críticas em sua conta no X, defendendo seu direito de gastar como quiser.

Ela destacou a variedade de livros disponíveis que podem ser usados para decoração e leitura.

Rafa pediu que as pessoas parem de a incomodar com ofensas gratuitas e se concentrem em coisas úteis.

Rafa Kalimann se revoltou após ser criticada por gastar R$ 10 mil em livros decorativos Reprodução/Instagram/@

A influenciadora Rafa Kalimann perdeu a paciência nas redes sociais e deu uma invertida daquelas nos seguidores que criticaram um dos seus gastos mais... curiosos: R$ 10 mil só em livros decorativos! 📚

A famosa foi às compras no último domingo (27) e decidiu renovar o visual da nova casa dela e do cantor Nattanzinho, em São Paulo. Até aí, tudo bem. Mas o que pegou mal para os seguidores foi o valor salgado dos livros usados apenas para... enfeitar! 💸

No Instagram, Rafa apareceu empolgadíssima com os itens de decoração e até compartilhou um vídeo divertido do momento em que o cantor aparece carregando uma pilha de livros. Ela provoca dizendo que queria levar mais alguns exemplares para casa. “Vê lá embaixo, na promoção, bora”, disse Nattan, rindo.

Após a repercussão, ela soltou o verbo no X (antigo Twitter) e não mediu palavras:

“Se estivessem lendo algum [livro], não estariam me perturbando até por isso e saberiam que existem livros de catálogos, arte, moda e culinária para decorar. E eu gasto meu dinheiro do jeitinho que eu estiver a fim, principalmente com minha casa! O auge essa [situação]”, escreveu ela, visivelmente irritada.

E não parou por aí! A influenciadora mandou um recado direto para quem anda pegando no pé dela:

“E quem quiser dicas de leitura, tem muitas nos meus destaques do Instagram e de vários autores brasileiros ótimos — livros de LEITURA que li e indico. Aí vocês vão se ocupar com algo útil que só faz bem… Agora parem de me encher ou tirar coisas da minha vida de contexto, porque eu não tô mais a fim de ficar aguentando ofensa gratuita calada, como vem sendo há anos. Última coisa que preciso nesse momento da minha vida”, finalizou.

