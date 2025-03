'Terror' dos seguranças? Nattanzinho se joga sobre a plateia durante show em Recife (PE)

Durante show em Recife (PE), Nattanzinho surpreendeu o público e a equipe de seguranças do evento ao se jogar em cima da plateia. O pulo não estava combinado com ninguém, então, acabou sendo um susto para todo mundo! "Causou um pequeno hematoma no tornozelo, mas ele falou que valeu a pena", comentou Keila Jimenez. Veja como foi o momento!