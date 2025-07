Noiva de Oruam desabafa após uma semana da prisão do rapper: ‘A saudade cada vez aperta mais’ Fernanda Valença usou as redes sociais para compartilhar dor da distância Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 29/07/2025 - 11h33 (Atualizado em 29/07/2025 - 11h33 ) twitter

Fernanda Valença usou as redes sociais para expressar a saudade de Oruam Reprodução/Instagram

A saudade bateu forte! A estudante de medicina veterinária Fernanda Valença, noiva do rapper Oruam, usou as redes sociais para fazer um desabafo. O cantor está preso há sete dias, e a ausência dele tem mexido com os sentimentos da amada.

Em uma publicação carregada de emoção, Fernanda escreveu: “Tantas vezes eu enxuguei o seu pranto. Agora eu choro só, sem ter você aqui 💔😭 Sem você aqui minhas noites se transformaram em dia. A saudade cada vez aperta mais. Eu te amo tanto! Tanto!”

Fernanda não tem escondido sua revolta com tudo o que vem acontecendo. Desde a operação da Polícia Civil na casa do cantor, que aconteceu no dia 21 de julho, ela vem usando as redes para denunciar a forma como a abordagem foi feita.

Segundo Fernanda, os policiais entraram na residência sem mandado judicial. Pior: armados com fuzis e até apontando para a cachorrinha do casal!

“Em nenhum momento tinha farda, não sabia o que eles eram”, contou, dizendo que estava estudando quando ouviu a confusão.

Ela relatou ainda que os agentes invadiram os cômodos da casa: “Apontaram a arma para a minha cachorra, que minha cachorra latiu. Inclusive, um entrou sem nem meu consentimento, sem nem ninguém estar perto primeiro, foi quando eu vi, cheguei nele e falei que não poderia entrar no meu quarto, sem ninguém, porque nem mandato tem.”

Indignada, Fernanda mandou um recado direto para as autoridades: “De verdade, tá todo mundo esgotado, tá a família esgotada. Se eles querem fazer, eles têm que fazer de forma correta, com a forma certa, entendeu? E eles não fazem porque não tem nada para eles.”

Veja o post de Fernanda na íntegra:

