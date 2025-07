‘Apontaram a arma pra minha cachorra’, diz noiva de Oruam após abordagem da polícia Fernanda Valença desabafou nas redes sociais após operação policial em sua casa no Rio de Janeiro Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 22/07/2025 - 10h19 (Atualizado em 22/07/2025 - 10h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Noiva de Oruam detonou abordagem da polícia nas redes sociais Reprodução/Instagram/@feuvalenca

A casa do rapper Oruam, no Joá (RJ), voltou a ser alvo de uma operação da Polícia Civil na última segunda-feira (21), e quem ficou indignadíssima com tudo foi Fernanda Valença, noiva do artista.

A estudante de medicina veterinária usou as redes sociais, nesta terça-feira (22), para soltar o verbo e criticar a abordagem dos policiais. Segundo ela, a entrada na casa aconteceu sem mandado judicial.

“Em nenhum momento tinha farda, não sabia o que eles eram”, desabafou Fernanda, que disse estar estudando quando ouviu a gritaria.

RESUMO DA NOTÍCIA A casa do rapper Oruam foi alvo de uma operação da Polícia Civil.

Fernanda Valença, noiva de Oruam, expressou indignação nas redes sociais.

Ela relatou que os policiais entraram armados e até apontaram armas para sua cachorrinha.

A noiva pediu que as autoridades realizem operações de forma correta e respeitosa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Mas o susto mesmo veio quando os agentes subiram para o andar de cima. Ela contou que os policiais entraram nos quartos da casa com fuzil em punho, e nem a cachorrinha escapou.

‌



“Apontaram a arma para a minha cachorra, que minha cachorra latiu. Inclusive, um entrou sem nem meu consentimento, sem nem ninguém estar perto primeiro, foi quando eu vi, cheguei nele e falei que não poderia entrar no meu quarto, sem ninguém, porque nem mandato tem”, relatou, revoltada.

A noiva de Oruam ainda mandou aquele recado direto para as autoridades: “De verdade, tá todo mundo esgotado, tá a família esgotada. Se eles querem fazer, eles têm que fazer de forma correta, com a forma certa, entendeu? E eles não fazem porque não tem nada para eles”, afirmou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.