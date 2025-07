Finalmente? Gracyanne Barbosa entra com pedido de divórcio de Belo

Bomba! Finalmente, Gracyanne Barbosa entrou na Justiça com o pedido de divórcio de Belo. Os dois estão separados desde abril de 2024, mas, só agora, o término será de “papel passado”. A cantora era casada em comunhão universal de bens, mas garantiu que não quer o dinheiro do ex-marido. O processo de divórcio é litigioso, ou seja, quando não há acordo de ambas as partes. Assista!



