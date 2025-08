Lindsay Lohan relembra fama precoce e revela trauma por crescer em Hollywood Atriz desabafa sobre perseguição dos paparazzi na juventude e diz que não quer que seu filho passe pelo mesmo Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/08/2025 - 14h15 (Atualizado em 05/08/2025 - 14h25 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Lindsay Lohan compartilha experiências traumáticas da infância sob os holofotes de Hollywood.

A atriz relata ter transtorno de estresse pós-traumático devido à invasão dos paparazzi.

Ela expressa o desejo de proteger sua família da perseguição que sofreu no auge da fama.

Lohan observa que a relação entre celebridades e o público mudou com a influência das redes sociais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Lindsay Lohan afirmou ter estresse pós-traumático por causa da fama Reprodução/Instagram/@lindsaylohan

Uma das estrelas de Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, a atriz Lindsay Lohan abriu o coração em entrevista ao The Sunday Times e revelou que crescer sob os holofotes de Hollywood foi “aterrorizante”. 💥

A eterna estrela de Operação Cupido contou que a fama precoce veio acompanhada de muita pressão — e, principalmente, de perseguições invasivas por parte dos paparazzi, que não davam trégua em sua juventude.

“Tenho transtorno de estresse pós-traumático por causa desses momentos, foram situações extremamente invasivas. Foi tudo muito aterrorizante e eu torço para que isso nunca volte a acontecer”, contou Lindsay.

Casada desde 2022 com o empresário Bader Shammas, a atriz é mãe do pequeno Luai, de 2 anos, e fez questão de dizer que não quer que sua família passe pelo que ela viveu durante o auge da fama nos anos 2000:

“Não quero que minha família passe pelo que eu passei. Eu fui perseguida por paparazzis durante muito tempo e foram momentos de terror”, desabafou.

Lindsay também refletiu sobre como a relação entre celebridades e o público mudou nos últimos anos — e surpreendeu ao afirmar que as redes sociais, apesar da exposição, trouxeram mais controle para os famosos:

“Eu acho que o tipo de invasão que acontecia antes não acontece do mesmo jeito. Quando eu era jovem era tudo mais intenso, mas hoje, graças às redes sociais, todo mundo pode mostrar sua história do jeito que quiser”, afirmou.

