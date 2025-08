Lindsay Lohan se muda para Dubai para evitar fotógrafos e ter 'vida normal'

Lindsay Lohan, estrela que cresceu na mídia, se mudou para Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, com o objetivo de evitar fotógrafos. Isso porque, no país, é ilegal tirar fotos de pessoas sem permissão em locais públicos. A atriz americana é casada, tem um filho de dois anos e busca ter uma "vida normal".



