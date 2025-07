Gracyanne Barbosa diz que ama a mãe de Belo e fala sobre a relação: 'Me liga todos os dias'

É muito amor! Gracyanne Barbosa fez uma declaração pública à ex-sogra, Dona Teresinha, que comemorou aniversário nesta semana. "Me liga todos os dias, manda mensagem de manhã, dá bronca se for preciso", detalhou a musa fitness sobre a relação entre elas. Gracyanne ainda disse que ama a ex-sogra: "Sabe que sempre poderá contar comigo". Lembrando que a influenciadora digital está em um processo judicial de divórcio contra Belo.



