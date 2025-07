Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, toma medida judicial drástica após acusações do ex Empresária pediu medida protetiva e se manifestou publicamente sobre a polêmica envolvendo o pai do filho dela e o cantor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/07/2025 - 14h12 (Atualizado em 30/07/2025 - 14h21 ) twitter

Rayane Figliuzzi, namorada de Belo, toma medida judicial drástica após acusações do ex-marido Reprodução Instagram

O barraco entre Rayane Figliuzzi, atual namorada de Belo, e o ex-marido, Junior Navarro, pai do pequeno Zion, de apenas três anos, ganhou um novo capítulo.

Após ser acusada publicamente de abandono e de ter dito que “nunca quis ser mãe”, Rayane foi à delegacia, registrou um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva contra o ex.

Tudo começou quando Rayane comentou que o filho chama Belo de pai. A afirmação mexeu com Junior, que reagiu com duras críticas.

Segundo a advogada da influenciadora, no entanto, a fala não significa que Belo esteja tentando substituir o pai biológico, mas que o menino tem carinho pelo cantor, que o trata com amor e respeito.

Ex-marido expõe prints, áudios e acusações

Mas Junior não parou por aí. Ele usou os stories do Instagram para expor áudios e mensagens que, segundo ele, seriam de Rayane, e afirmou que a influenciadora teria deixado o filho sob os cuidados de uma adolescente de 15 anos durante quatro dias.

“Se vocês soubessem a quantidade de gente que trabalhou com ela me chamando aqui... cada depoimento deplorável! Ser humano terrível. E pra piorar, acabei de descobrir que Zion ficou 4 dias sendo cuidado por uma [jovem] de 15 anos no interior do Rio pra mãe dele ficar por aí... uma criança cuidando da outra! E a pessoa me chamou porque não recebeu o valor combinado”, afirmou.

Junior também divulgou prints de conversas com a suposta babá adolescente, afirmando que ela teria enviado fotos e vídeos como prova.

“Zion ficou 25 dias de férias esse mês... 21 comigo e 4 com uma babá de 15 anos no interior do Rio de Janeiro. Nem um dia sequer com a mãe. Mas pra ir na delegacia no frio esperando reportagem fazer perguntas, tem que estar com a criança no colo. Aí as três babás sumiram? As pessoas tentam sustentar a máscara o máximo possível, né?”, disparou o pai do menino em um post.

Em outro post, ele compartilhou áudios nos quais Rayane teria dito: “Ah, mano, me deixa viver minha vida. Cuida do teu filho aí, me deixa ver ele de vez em quando. Está tudo certo, cara”, afirmou a namorada de Belo. “Não tem melhores momentos, é exaustivo, é cansativo. Eu não tenho dinheiro pra poder ficar levando ele para passear, não tenho mais babá para poder andar com ele, não tenho gente para me ajudar. Não é cansativo e exaustivo, é muito cansativo e exaustivo. Então, assim, eu deixo o papel pra você. Não era isso que você queria? Não era isso que você tanto fez eu querer? Então... fica com ele.”

Rayane quebra o silêncio e faz desabafo nas redes

Após a repercussão, Rayane se manifestou publicamente, quebrando o silêncio: “Durante muito tempo, preferi o silêncio. Apaguei e reescrevi esse texto mil vezes desde que venho sendo atacada pelo pai do meu filho. Mas hoje, preciso falar. Preciso, por mim, pelo meu filho e por tantas mulheres que, como eu, foram julgadas, manipuladas, silenciadas e feridas.”

Ela também falou sobre o seu passado: “No passado, tive problemas com a Justiça. Cheguei a ser detida junto com o pai do meu filho, que na época foi acusado de chefiar uma quadrilha que clonava cartões. Fui liberada porque meu filho era recém-nascido. Até hoje sigo tentando resolver tudo na Justiça da melhor forma possível, buscando provar a minha inocência.”

Segundo ela, a relação com Junior foi uma das mais difíceis de sua vida: “Eu era muito jovem, tinha 24 anos, emocionalmente imatura, e me deixei levar por uma paixão avassaladora. Me vi em um buraco profundo, do qual até hoje venho lutando para sair. Só não consegui sair totalmente porque, dessa relação destrutiva, nasceu a maior bênção da minha vida: meu filho.”

Rayane revelou que enfrentou depressão pós-parto e ainda trata sequelas emocionais: “Não foi um processo fácil. Detida e com uma criança pequena, dependia do pai do meu filho para ajudar nas despesas. Quando decidi seguir minha vida sem ele, ele usou meu filho para me ferir.”

A empresária contou que até hoje sofre as consequências das agressões vividas antes, durante e depois do nascimento do filho: “As pessoas me veem bonita nas redes sociais, mas não sabem os remédios que preciso tomar para esquecer tudo que vivi. Tem dias em que faço duas sessões de terapia.”

Sobre as acusações e a fala sobre Belo, explicou: “Não diminui ninguém. Não desmereci ninguém. Se o pai do meu filho quiser que ele tenha o mesmo vínculo afetivo com a namorada dele, não vejo problema. Acredito no afeto, no amor e em famílias múltiplas.”

E disparou: “Mas ele preferiu distorcer tudo e se colocar como vítima, me acusando de usar meu filho para ganhar mídia. Quis me difamar e me colocar no lugar de vilã. Mas eu não sou vilã. Talvez ele não suporte me ver feliz, longe dele.”

Rayane ainda fez questão de deixar um recado sobre a pensão: “O pai do meu filho fala tanto de amor, mas, desde março de 2025, não paga a pensão alimentícia. Deixar o próprio filho sem alimento é uma forma de amor?”

Por fim, lamentou que Belo tenha sido envolvido na confusão: “Hoje, sou acompanhada de um parceiro que é mais do que namorado. É amigo, apoio e cumplicidade. Lamento profundamente que o nome do Belo, um homem que já enfrentou tantas coisas, esteja sendo envolvido em mais uma polêmica por minha causa.”

