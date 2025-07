Exclusiva: Clima é tenso entre Belo e Rayane, e pagodeiro está cada vez mais próximo de Gracyanne Cantor teria perdido contrato de R$ 1 milhão por causa de polêmicas da atual namorada Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 30/07/2025 - 15h00 (Atualizado em 30/07/2025 - 15h00 ) twitter

Clima é tenso entre Belo e Rayane, e pagodeiro está cada vez mais próximo de Gracyanne Reprodução Instagram

O namoro de Belo com Rayane Figliuzzi parece que subiu no telhado, viu? O clima entre os dois está bem longe de ser dos melhores...

Apesar das postagens de Rayane nas redes sociais mostrando que o relacionamento segue firme e forte, a verdade é que eles já não estão mais falando a mesma língua!

Enquanto isso, quem está ganhando espaço novamente é Gracyanne Barbosa. Segundo amigos próximos, o pagodeiro e a ex estão cada vez mais unidos... e essa reaproximação caminha para uma reconciliação! 👀

Para completar, eles comemoraram juntos, nesta semana, o aniversário da mãe de Belo, dona Terezinha... e Rayane nem foi convidada!

Nos bastidores, a preocupação é grande. Empresários e assessores de Belo andam com a pulga atrás da orelha porque Rayane está envolvida em barracos públicos com o ex-marido. A bomba estourou de vez quando o pagodeiro perdeu um contrato de R$ 1 milhão por ter sua imagem atrelada a ela!

E tem mais: uma polêmica antiga voltou à tona. Rayane e o ex-marido já foram presos por estelionato. Mas, quando o assunto é prisão, Belo tem algo em comum com eles, né...? 🐍

