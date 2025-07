Gracyanne Barbosa organiza festa para a mãe de Belo e deixa namorada do cantor de fora

Belo participou da festa de aniversário de sua mãe, Dona Teresinha, mas quem organizou a comemoração foi a ex do cantor! Gracyanne Barbosa preparou tudo e escolheu até um vestido verde-limão para a ocasião. Quem não estava presente era a atual namorada de Belo, Rayane Figliuzzi. Lembrando que Gracyanne ainda mora com a ex-sogra na mesma casa.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!