Belo estaria mais próximo de Gracyanne Barbosa após crise com nova namorada

Término à vista? Belo estaria em crise com a nova namorada, Rayane Figliuzzi, e mais próximo de Gracyanne Barbosa. E a festa de aniversário da mãe do cantor, que não teve a presença de Rayane, foi só a cereja do bolo! E aí, será que vem uma reconciliação? Enquanto isso, os assessores de Belo estão preocupados com os contratos do cantor, já que os barracos de Rayane Figliuzzi atrapalhariam a imagem dele.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!