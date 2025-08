Rafinha Bastos alfineta Luana Piovani após crítica ao casamento: ‘Meteu chifre no Rodrigo Santoro’ Humorista relembrou os relacionamentos polêmicos da atriz e questionou se o problema não estaria nas escolhas dela Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 06/08/2025 - 10h10 (Atualizado em 06/08/2025 - 10h28 ) twitter

Rafinha Bastos jogou na cara de Luana Piovani traição a Rodrigo Santoro Reprodução/Instagram/@rafinhabastos/@luapio

Rafinha Bastos resolveu não deixar barato uma declaração polêmica de Luana Piovani e soltou o verbo nas redes sociais… 😳

Tudo começou quando a atriz — sempre sincerona — afirmou em um podcast que não acredita na instituição do casamento. A fala, claro, deu o que falar, e Rafinha não perdeu tempo!

Ele gravou um vídeo detonando as escolhas amorosas da loira: “Espera aí, querida. Está falando mal de casamento? Vamos ver se o problema não são as suas escolhas”, começou o humorista no vídeo publicado no Instagram.

E ele não parou por aí! Rafinha fez um verdadeiro dossiê amoroso de Luana e relembrou os três relacionamentos mais marcantes (e polêmicos) da atriz:

‌



“Primeiro, mete um chifre no Rodrigo Santoro, que é uma cagada até pra mim, que sou homem. Aí escolhe quem pra namorar? Um cantorzinho da fogueira que perde a cabeça e quebra o braço de uma velha”, disparou, se referindo ao ator Dado Dolabella.

E para completar o exposed, ele ainda cutucou a escolha da atriz ao se casar com Pedro Scooby:

‌



“Aí você pensa: ‘vou escolher um homem de verdade, alguém pra ter filho, um cara responsável que vai cuidar das minhas crianças’. E escolhe quem? Um surfistinha de 22 anos. Porra, querida... Será que o problema está no casamento ou está em você?”

Mas calma que tem mais! A tal traição que Rafinha mencionou realmente aconteceu, sim! Luana Piovani traiu Rodrigo Santoro durante o Carnaval de 2000, em Salvador. Ela foi flagrada aos beijos com o empresário Christiano Rangel — e as fotos foram parar na capa das revistas da época! O escândalo acabou com o namoro dos dois, que durava três anos.

‌



Anos depois, Luana revelou que se sentiu libertada de uma “prisão” após o fim do relacionamento. E ainda contou que soube posteriormente que Santoro também foi infiel durante o namoro. “Me arrependi da culpa que carreguei por ter traído”, desabafou.

Vale lembrar que Gretchen também entrou na treta recentemente. Sem citar nomes, a cantora mandou indiretas certeiras para Luana Piovani em suas redes sociais, chamando a atriz de “insuportável” e afirmando que “não tem homem que aguente”.

Será que vem resposta? Aguardemos os próximos capítulos desse barraco no mundinho pantanoso dos famosos... 👀

Veja o post de Rafinha Bastos:

