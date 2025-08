Pedro Scooby admite que foi bancado por Cintia Dicker no início do relacionamento Em podcast, Pedro Scooby exalta atual e não poupa alfinetada em Luana Piovani Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/08/2025 - 14h11 (Atualizado em 01/08/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Pedro Scooby admite que foi bancado por Cintia Dicker no início do relacionamento Reprodução Instagram

Pedro Scooby abriu o jogo sobre o início de seu namoro com Cintia Dicker e surpreendeu ao admitir que foi bancado pela atual mulher nos primeiros tempos da relação. Sincero como sempre, o surfista contou que a modelo segurou as pontas financeiras logo no comecinho — e ainda fez questão de exaltar o quanto ela foi ‘parceira’.

“Quando a gente começou a namorar, logo veio a pandemia. Fui morar em Portugal e ela foi comigo. Ela ganhava em dólar, doía bem menos nela do que em mim. E ela bancou, foi a pessoa mais parceira do mundo. Me comprou na baixíssima”, revelou Scooby durante uma entrevista ao podcast Alt Tabet.

RESUMO DA NOTÍCIA Pedro Scooby admitiu que foi bancado por Cintia Dicker no início do relacionamento.

A modelo apoiou financeiramente o surfista durante a pandemia enquanto moravam em Portugal.

O casal está junto desde 2019 e tem uma filha de dois anos.

Scooby alfinetou sua ex, Luana Piovani, durante a entrevista ao podcast, relembrando críticas anteriores. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Os dois estão juntos desde 2019 e têm uma filha de dois anos. Cintia, aliás, parece ter feito tudo diferente da ex do surfista, Luana Piovani. Na mesma entrevista, Scooby alfinetou a atriz ao lembrar que, após o término, ela chegou a dizer publicamente que tinha até mandado arrumar os dentes dele.

✅Para saber tudo do mundo dos famosos, siga o canal de entretenimento do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.