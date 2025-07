Wanessa Camargo abre o jogo sobre relação com Dado Dolabella: 'Ainda temos coisas para resolver'

Wanessa Camargo abriu o coração sobre o término com Dado Dolabella e disse que ainda sente carinho pelo ator, já que continuam amigos. "Ainda temos coisas para resolver", declarou Wanessa. "Ela está ensaiando para dizer que voltou com ele", cutucou Fabíola Reipert. O casal teve um relacionamento entre idas e vindas e terminaram em fevereiro deste ano.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!