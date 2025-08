Carolina Dieckmmann desabafa sobre morte de Preta Gil: ‘Cada dia é um dia’ Atriz fala sobre o luto pela amiga e revela como os últimos momentos ao lado da cantora trouxeram paz em meio à dor Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/08/2025 - 13h06 (Atualizado em 05/08/2025 - 13h06 ) twitter

Em desabafo nas redes sociais, Carolina Dieckmmann contou como tem enfrentado a perda de Preta Gil Reprodução/Instagram/@loracarola

A atriz Carolina Dieckmann, que era uma das melhores amigas de Preta Gil, voltou a falar sobre o luto pela morte da cantora, que faleceu no dia 20 de julho, aos 50 anos, após uma longa luta contra o câncer. 💔

As duas tinham uma amizade antiga — daquelas raras no mundo das celebridades — e Carolina chegou a viajar aos Estados Unidos pouco antes da partida da filha de Gilberto Gil para passar um tempo com ela.

Na última segunda-feira (4), ao ser questionada por um seguidor nas redes sociais sobre como está conseguindo seguir com o trabalho mesmo diante da perda, a atriz abriu o coração:

“Eu perdi minha mãe seis anos atrás e meio que eu entendi a minha maneira de processar o luto muito através dessa perda”, contou Carolina em seus stories.

‌



Ela explicou que o luto não segue um padrão e que cada dia tem sido vivido de forma diferente:

“Pra mim é uma coisa totalmente irregular, ele não é reto, nem crescente, nem decrescente, cada dia melhor ou cada dia pior, ele é como uma onda. Tem dia que você tá numa onda de não acreditar, entra em negação, e aí você consegue passar melhor por aquele dia.”

‌



E completou: “Tem dia que você já acorda chorando, com uma dor, uma angústia, um peso no peito. Tem dia que você acha que acordou bem e ele fica ruim, tem dia que você acha que ele acordou ruim e ele fica bom. Cada dia é um dia.”

Em outro momento do desabafo, Carolina revelou que, apesar da dor, sente que viveu tudo o que podia com a amiga nos últimos dias — e que isso tem trazido um certo conforto:

‌



“Meu coração continua muito em paz. Essa coisa de eu ter ido ficar com ela, de eu ter dito tanto ‘eu te amo’, de eu ter feito massagem, ter ficado de mão dada em todos os momentos… Não alivia a dor, mas acalma. É como se minha dor tivesse num colo, e esse colo foi preparado por esse amor. Ela me ajudou a preparar esse colo. Minha dor está grande, mas está acolhida.”

Preta Gil lutava contra um câncer no intestino desde janeiro de 2023. Ela chegou a anunciar a cura, mas a doença voltou a avançar. Em dezembro de 2024, passou por uma cirurgia delicada em São Paulo para retirada de tumores e, mesmo em tratamento, viajou aos Estados Unidos em busca de alternativas.

A cantora faleceu cercada de amor no dia 20 de julho e foi velada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no dia 25 do mesmo mês. Na sequência, foi cremada em uma cerimônia íntima com amigos próximos e familiares. 🤍

