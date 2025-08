Suzana Alves muda o visual e revive Tiazinha após separação: ‘Voltando à minha essência’ Atriz surge com cabelos escuros após fim do casamento e fala sobre nova fase Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 05/08/2025 - 11h06 (Atualizado em 05/08/2025 - 11h30 ) twitter

Suzana Alves, a Tiazinha, mudou o visual e está mais parecida com a personagem Reprodução/Instagram/@suzanaalvesoficial; Divulgação

Pouco tempo após anunciar o fim do casamento de 15 anos com o ex-tenista Flávio Saretta, Suzana Alves decidiu renovar visual — e apareceu de cabelo escuro, inspirado em Tiazinha, a personagem icônica que a lançou ao estrelato nos anos 90! 👩🏻

A transformação aconteceu na última segunda-feira (4), durante um evento de beleza em São Paulo. Suzana, que vinha adotando os fios grisalhos há anos, voltou com tudo às madeixas escuras. O motivo da mudança? Nada de vaidade superficial: reconexão com a essência!

“Houve uma mudança muito significativa nas minhas emoções e na minha feminilidade, no meu jeito. Eu me senti muito empoderada. E aquilo foi tão chocante que falei: quero ficar assim para o resto da minha vida. Eu não vou mais mudar”, disse em entrevista à revista Quem.

Suzana explicou que o cabelo sempre teve um papel importante na forma como ela se expressa:

‌



“Durante anos, precisei desconstruir tudo aquilo que não me representava mais. Hoje, com maturidade, entendo que posso acolher todas as minhas fases. O cabelo tem um papel essencial nisso: ele sempre falou muito sobre quem eu era — e agora, mais do que nunca, fala sobre quem eu sou. Sinto que estou voltando à minha essência. Ouvir meu cabelo foi um passo importante nesse processo de transformação.”

Mas a mudança externa veio acompanhada de um processo interno intenso. Após a separação, Suzana também passou por uma cirurgia para retirada das próteses de silicone dos seios, que foram preenchidos com gordura. Uma decisão que, segundo ela, vinha sendo adiada por anos por medo, mas que marcou um momento de libertação.

‌



“Eu já tenho um processo muito de desinflamação no meu organismo. Há 20 anos eu não como açúcar. Há seis anos estava tentando fazer essa cirurgia e tinha medo. Quando retirei [as próteses], três dias depois comecei a ter muitos insights. Teve um dia que me escutei e soube que estava na hora de retomar as minhas essências.”

No Instagram, ela desabafou sobre o momento de transformação: “Esperei muito por esse momento e ele chegou! Livre de qualquer máscara que me impedia de viver de verdade, sem mentiras, sem aparências, liberta! Vida real! Natural novamente!”, escreveu.

‌



Mais do que uma mudança de cabelo, Suzana Alves mostra que está pronta para viver uma nova fase. ✨

