Quem é o ex-tenista Flávio Saretta, de quem Suzana Alves, a Tiazinha, se divorciou 

Flávio Saretta foi um dos principais tenistas do Brasil nos anos 2000 Reprodução/Instagram

A atriz e apresentadora Suzana Alves anunciou o fim do casamento com o ex-tenista Flávio Saretta nesta quarta-feira (2). A relação durou cerca de 13 anos e teve como fruto o filho Benjamin. Discreta sobre a vida pessoal, Suzana comunicou a separação com um desabafo nas redes sociais, afirmando que a decisão foi tomada com “respeito e cuidado”.

Flávio Saretta, com 44 anos, teve uma trajetória marcante no tênis brasileiro durante os anos 2000. Natural de Americana, no interior de São Paulo, ele começou cedo no esporte e alcançou o ponto alto da carreira em 2003, quando chegou à posição 44 do ranking mundial da ATP. No ano seguinte, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Atenas e somou vitórias importantes contra tenistas como Juan Carlos Ferrero e Carlos Moyá.

As lesões encurtaram a carreira profissional, que foi oficialmente encerrada em 2009. Desde então, Saretta se manteve próximo ao esporte como comentarista de tênis.

O casamento com Suzana Alves foi oficializado em 2010. Ícone da televisão nos anos 1990 por interpretar a personagem Tiazinha, Suzana passou por uma mudança de vida após sua conversão ao cristianismo, optando por um estilo mais reservado e voltado à família. O casal, ao longo dos anos, compartilhou publicamente valores ligados à fé e ao respeito, mantendo a vida pessoal fora dos holofotes.

Ao comunicar o fim do relacionamento, Suzana afirmou: “Por respeito à nossa história e, principalmente, por respeito a mim, decidi tornar pública essa informação de forma transparente, mas sem abrir espaço para julgamentos ou especulações. Quem conhece a minha história sabe o quanto eu sonhei em ter uma família. Inclusive, essa foi uma das razões pelas quais deixei tudo para trás. Mas, infelizmente, existem coisas que fogem do nosso controle, e precisamos aceitar e seguir em frente”, disse ela.

A atriz e o ex-tenista se conheceram em 2008 em um show, quando ele se recuperava de uma depressão após encerrar a carreira esportiva. Eles começaram trocar mensagens e saíram para jantar. Os dois se identificaram com suas histórias de superação e engataram o romance.

