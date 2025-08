Justiça proíbe venda de casa onde viveu Cid Moreira, avaliada em R$ 3 milhões Conflito entre viúva e filhos torna herança do apresentador motivo de disputa na justiça Fabíola Reipert|Fabíola ReipertOpens in new window 01/08/2025 - 11h19 (Atualizado em 01/08/2025 - 11h19 ) twitter

O anúncio da casa de cinco quartos, com direito a lago, foi retirado das imobiliárias devido à disputa pela herança do apresentador, que morreu em 2024, aos 97 anos. Reprodução/RECORD

A casa onde Cid Moreira viveu em um condomínio em Itaipava, na região serrana do Rio de Janeiro, estava anunciada por R$ 2,9 milhões, mas foi proibida pela justiça de ser vendida sem autorização prévia.

O anúncio da casa de cinco quartos, com direito a lago, foi retirado das imobiliárias devido à disputa pela herança do apresentador, que morreu em 2024, aos 97 anos.

A briga pela herança corre entre a viúva Fátima Sampaio e os filhos de Cid, Roger e Rodrigo. Segundo o testamento, os filhos não têm direito a nenhuma das propriedades do pai e agora ambos recorrem à justiça para ter acesso aos bens.

Em 2021, Roger e Rodrigo pediram a interdição do pai, alegando que a madrasta Fátima estava usufruindo do patrimônio indevidamente. Uma das acusações aponta que Fátima teria vendido 11 dos 18 imóveis de Cid Moreira, além de transferir R$ 40 milhões para o exterior e mantê-lo em cárcere privado, as informações são da repórter Giulia Costa.

